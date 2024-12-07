Giannis Immortality 4

耐克字母哥大童篮球鞋

¥439
¥529
17% 折让

白色/金属金/黑
树莓黑/潘趣红/热辣紫红/紫菀粉
牛仔蓝绿/神秘深海蓝/大学金/太空粘土黄

攻防两端，游刃有余。扭转赛局，可是扬尼斯的拿手好戏。Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋是扬尼斯系列经典鞋款，让孩子所到之处，皆留印记。中底匠心泡绵结合强劲抓地设计，助孩子稳控全场，发挥上佳比赛表现。鞋面采用轻盈透气材料，塑就舒适佳选，无论是与好友一起训练，还是与球队一起为胜利而战，皆可让孩子自如驾驭。

  • 显示颜色： 白色/金属金/黑
  • 款式： FZ6734-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。