Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse"

耐克字母哥大童篮球鞋

¥389
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在球场上，扬尼斯对胜利有着很大的渴望。在球场外，他对零食也有同样的渴望。Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse" 耐克字母哥大童篮球鞋由 Nike 与 Candy Funhouse 联袂打造，旨在致敬爱吃甜食的 “希腊怪兽”。该鞋款的左脚鞋舌顶部饰有 Candy Funhouse 标志，搭配匠心泡绵，铸就强劲抓地力，助你在比赛中发挥上佳表现。

  • 显示颜色： 发光黄/大学蓝/透明粉
  • 款式： FZ6734-700

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