在球场上，扬尼斯对胜利有着永不满足的渴望。在球场外，他对零食也有同样的渴望。Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse" 耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋无需系带，由 Nike 与 Candy Funhouse 联袂打造，旨在致敬爱吃甜食的扬尼斯。这款趣味鞋款的左脚鞋舌顶部饰有 Candy Funhouse 标志，搭配匠心泡绵缓震配置，铸就适合多种地面的非凡抓地力，助力轻松驾驭室内外球场。弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于小宝贝轻松穿上鞋款，尽情畅玩。

显示颜色： 发光黄/大学蓝/透明粉

款式： FZ6733-700