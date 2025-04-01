Giannis Immortality 4 SE

耐克字母哥大童篮球鞋

¥359
¥529
32% 折让

扭转赛局，可是扬尼斯·阿德托昆博的拿手好戏。Giannis Immortality 4 SE 耐克字母哥大童篮球鞋中底采用匠心泡绵，缔造出众回弹缓震性能，让你在球场上发挥出色表现。鞋面采用轻盈透气设计，在比赛升温之际帮助双足保持干爽。

  • 显示颜色： 白色/清透蓝/皇家蓝/浅柠檬黄
  • 款式： HF1181-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。