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      Giannis Immortality EP

      男/女篮球鞋

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      扬尼斯是一位具有出众影响力的传奇球星。他凭借出众的突围能力，轻松击溃对手防线。Giannis Immortality EP 男/女篮球鞋采用别致配色，灵感源自扬尼斯的怪兽风格。该 EP 版本外底出众耐穿，专为户外球场而设计。

      • 显示颜色： 深宝蓝/哈瓦那红/粉蓝/冲击黄
      • 款式： DH4528-400

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