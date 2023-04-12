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      Giannis Immortality EP

      男/女篮球鞋

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      未来的篮球运动跑位将更加自由，而 MVP 扬尼斯·阿德托昆博则将这种演变理念诠释得淋漓尽致。Giannis Immortality EP 男/女篮球鞋专为喜爱扬尼斯多元球风和怪兽风范的球员打造。该 EP 版本外底出众耐穿，专为户外球场而设计。

      • 显示颜色： 黑/白色/狼灰/清透色
      • 款式： DC6927-010

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