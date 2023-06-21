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      Lightweight 男子夹克

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      Giannis Lightweight 男子夹克采用接缝线条和颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节设计，打造轻盈休闲单品，为你塑就新奇百搭风格。衣袖饰以波点图案和精美的提花镶边装饰。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 罗马绿/空间蓝/神秘灰烬红/空间蓝
      • 款式： DA5670-372

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