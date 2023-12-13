要彻底理解扬尼斯·阿德托昆博的伟大成就，就必须走进他的成长背景。他有着尼日利亚血统，在希腊的环境熏陶下长大。Giannis Standard Issue 男子速干印花篮球圆领上衣将扬尼斯的传奇故事娓娓道来。饰有当地花卉图案，意在展现他与这两个国家的联结；而交织在一起的茎，则象征着他的成长之路。导湿速干的法式毛圈面料搭配 Freak 标志，旨在致敬他从成为全明星球员到拿下 MVP，再到坐上冠军宝座的精彩历程。

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款式： FJ9558-010