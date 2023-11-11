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      Giannis Standard Issue

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      黑/淡象牙白

      要理解扬尼斯·阿德托昆博的传奇之处，必须要了解他从哪里来。他有着尼日利亚血统，在希腊的环境熏陶下长大，Giannis Standard Issue Dri-FIT 男子双面穿速干篮球短裤旨在彰显这一经历。饰有当地花卉，彰显他与这两个国家的联结；而相互交织的根茎，象征着他的成长。经典 Freak 细节结合双面穿设计，旨在致敬他从成为全明星球员到 MVP，再到冠军的精彩历程。

      • 显示颜色： 淡象牙白/孔雀绿
      • 款式： FB6934-110

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