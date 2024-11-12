Nike Go

女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤

¥549
¥799
31% 折让

Nike Go 女子高强度包覆速干高腰口袋九分紧身裤采用匠心设计，助你不断突破，畅享舒适包覆感受。InfinaLock 面料时尚利落，为关键部位提供紧密贴合感和出色支撑力，令你轻松驾驭深蹲动作，不惧严苛训练。不论是越野跑、健身房训练还是垫上训练，多口袋设计均可助你随身携带所需物品。

  • 显示颜色： 绿古色/黑
  • 款式： DQ5640-338

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

高强度包覆：营造稳固包覆体验，有效减少移位

高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。