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      Nike Goalkeeper Vapor Grip3

      守门员手套（1 副）

      ¥799

      无论是潮湿还是干燥环境，皆可佩戴 Nike Goalkeeper Vapor Grip3 守门员手套（1 副）。可调节固定带和泡绵缓震配置，提供贴合抓握力；腕带位于手腕较低位置，令双手自如活动。

      • 显示颜色： 白色/白色/波罗的海蓝
      • 款式： CN5650-102

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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