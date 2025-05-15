Nike GP Challenge 1 "Naomi Osaka"

¥1,049

Nike GP Challenge 1 "Naomi Osaka" 大坂直美女子硬地球场网球鞋搭载 Air Zoom 缓震配置，提供侧向稳定性，助你像大坂直美一样，释放内心潜能。此别致设计以奢华风范焕新演绎法国巴洛克时期的装饰花束。配色的灵感源自深色华丽宝石，而底色则与大坂直美的个人风格遥相呼应。

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就灵活脚感和弹力充沛的起步体验。后跟 Air Zoom 缓震配置，提供有力支撑。

畅动自如

中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。

强劲抓地

鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。前足高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等摇杆式动作。