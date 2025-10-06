 
Nike GP Challenge 1 Premium 男子硬地球场网球鞋 - 白色/狼灰/火山岩红

Nike GP Challenge 1 Premium

男子硬地球场网球鞋

15% 折让

上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。该 Nike GP Challenge 1 Premium 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，融入现代赛场的性能设计，如 Air Zoom 缓震配置和出众的侧向稳定性，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/火山岩红
  • 款式： HV1489-100

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就灵活脚感和弹力充沛的起步体验。后跟 Air Zoom 缓震配置，提供有力支撑。  

畅动自如

中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。

强劲抓地

鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。 前足高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。 后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等摇杆式动作。

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 缓震鞋垫设计
    敬请注意,同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异,本页面中的商品介绍内容仅供参考,商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息,请点击此链接,获取产品技术说明和穿着注意事项。
