准备， 穿上鞋款， 赢得比赛。 穿上 Nike Zoom GP Challenge Pro HC 女子硬地球场网球鞋，尽显冠军风采。 专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，让奔跑的步伐既快且稳，助你成功奔赴终局之战。

显示颜色： 白色/白色/黑

款式： FB3146-100