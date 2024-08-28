准备，穿上鞋款，赢得比赛。穿上 Nike GP Challenge Pro 男子硬地球场网球鞋，尽显冠军风采。专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，让奔跑的步伐既快且稳，助你成功奔赴终局之战。

显示颜色： 白色/军械深海蓝/荧光黄/牛仔蓝绿

款式： FB3145-103