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      Nike Graphic

      Dri-FIT 幼童速干中筒运动童袜（3 双）

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      Nike Graphic Dri-FIT 幼童速干中筒运动童袜（3 双）专为畅玩打造，帮助孩子随心搭配运动鞋，赋予双足干爽体验。疏松针织足面，营造出色透气性；罗纹足弓板带，提供有力支撑；袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在跑跳之际帮助减缓冲击力；Dri-FIT 技术可导湿速干，在运动过程中帮助双足保持干爽。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FQ0584-100

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