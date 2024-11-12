Nike Gym Club

行李包

¥269
¥299
10% 折让

不管你的健身目标是什么，这款行李包都是你的理想选择。Nike Gym Club 行李包采用简约利落设计，可收纳基本物品，又不像一般行李包那样笨重。双拉链主袋为鞋子、衣物和其他必需品提供存储空间，正面拉链口袋帮助有序收纳小物件。无论是通过可调可拆式肩带还是提手携背，皆可轻松存取基本物品。

  • 显示颜色： 地平线绿/地平线绿/海玻璃色
  • 款式： DR6974-370

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