 
Nike Gym Essentials 2.0 男子训练手套（1 副） - 黑/黑/白色

Nike Gym Essentials 2.0

男子训练手套（1 副）

30% 折让

Nike Gym Essentials 2.0 男子训练手套（1 副）的手背侧采用透气网眼布，手掌特定区域添加泡绵衬垫，在训练期间为你带来舒适感受和出众防护。四指设有一体式拉片，方便戴取手套。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HQ5573-091

产品细节

  • 手掌：52% 锦纶/48% 聚氨酯(PU泡沫)。底部：95% 聚酯纤维/3% 锦纶/2% 聚氨酯(PU泡沫)。其他：85% 聚酯纤维/15% 氨纶
  • 可机洗
