Nike Gym Heritage

Dri-FIT 男子速干针织训练长裤

¥499

浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
黑/调色/淡象牙白/黑

Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练长裤采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术。 宽松版型搭配轻微磨边细节，塑就复古风范。

  • 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
  • 款式： HJ3146-077

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