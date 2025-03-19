Nike Hachi Low

男子运动鞋

¥328
¥469
30% 折让

游戏宝蓝/挑战红/深藏青/白色
纯碱灰/清透蓝/山峰白/煤黑

Nike Hachi Low 男子运动鞋采用质地舒适、灵敏缓震的中底巧搭复合鞋面，铸就经典外形之余，实现紧密贴合感，赋予双足强力支撑。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/挑战红/深藏青/白色
  • 款式： 644794-416

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