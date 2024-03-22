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      Nike Hayward

      双肩包

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      Nike Hayward 双肩包可收纳你所需的不同日常物品，无论上班、训练还是比赛，皆可轻松驾驭。大号主袋，可供存放笔记本电脑和其他大号装备；小隔层设计，为其他基本物品提供充裕的存储空间。正面松紧绳系统，便于升温时收纳夹克。胸部稳定固定带有助于分散重量，缔造舒适携背体验，助你从容应对日常挑战。

      • 显示颜色： 椰奶色/黑/体育场绿
      • 款式： FN2230-113

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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