Nike Hayward

双肩包

¥399
¥449
11% 折让

Nike Hayward 双肩包以实用设计焕新演绎人气版型，为装备提供充裕的存储空间。该款双肩包采用耐用设计，正面松紧绳可供收纳夹克，侧边口袋方便存放水壶。

  • 显示颜色： 狼灰/狼灰/黑
  • 款式： DV1296-012

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