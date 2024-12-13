Nike Hayward

双肩包

¥399
¥449
11% 折让

Nike Hayward 双肩包采用吸睛印花设计，助你轻松携带不同装备。宽敞主袋可存放稍重物品，正面松紧绳系统可收纳夹克或其他基本物品。加垫肩带和胸前固定带，有助分散包身重量，助你保持舒适。

  • 显示颜色： 山峰白/地平线绿/暗泥灰
  • 款式： FZ2520-121

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