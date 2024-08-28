勇于突破、无畏前行一向是 Nike 推崇的特质。有了 Nike Hayward 双肩包，你可以带上所需，安心踏上下一段征程。该款双肩包配有多个口袋供你存放小物件，外加笔记本电脑保护套和正面用于挂放夹克的松紧绳，助你自在前行。加垫可调式肩带搭配胸部固定带提供出色支撑，营造舒适背携体验。

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