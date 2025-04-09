Nike Hayward

双肩包

¥379
¥449
15% 折让

Nike Hayward 双肩包采用吸睛印花设计，助你轻松携带所需装备。 宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，营造井然有序的存储空间；正面松紧绳系统，便于收纳衣物；加垫肩带搭配胸部固定带，帮助保持舒适。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ8283-010

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