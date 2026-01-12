 
Nike Hayward Scouter 儿童双肩包 - 黑/黑/安全橙

Nike Hayward Scouter

儿童双肩包

11% 折让

不落下基本装备。Nike Hayward Scouter 儿童双肩包采用正面松紧绳系统、多个拉链口袋和一个内置笔记本电脑保护套，提供多种储物选择。革新肩带设计，可供自行调节，打造灵活贴合感。


  • 显示颜色： 黑/黑/安全橙
  • 款式： HJ8231-010

其他细节

  • 侧边网眼布口袋可存放水壶或其他小配件
  • 提环设计，打造多元携背方式
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 正面口袋为基本物品提供额外收纳空间，方便快速取用

产品细节

  • 尺寸：42 x 30 x 16 厘米
  • 正面拉链搭配指南针
  • 胸部固定带配有口哨
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
