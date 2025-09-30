Nike Hayward Scouter
不落下基本装备。 Nike Hayward Scouter 儿童双肩包采用正面松紧绳系统、多个拉链口袋和一个内置笔记本电脑保护套，提供多种储物选择。 革新肩带柔软舒适，可供自行调节，打造灵活贴合感。
- 显示颜色： 沙漠卡其/杏茶色/浅土褐
- 款式： HJ8231-253
其他细节
- 侧边网眼布口袋可存放水壶或其他小配件
- 提环设计，打造多元携背方式
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 正面口袋为基本物品提供额外收纳空间，方便快速取用
产品细节
- 尺寸：42 x 30 x 16 厘米
- 容积：约 19 升
- 重量：约 590 克
- 正面拉链搭配指南针
- 胸部固定带配有口哨
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
