Nike Heritage

健身包

¥129

Nike Heritage 健身包采用顶部抽绳束口设计，搭配单侧拉链口袋，为小型装备提供安全收纳空间，方便存取。

  • 显示颜色： 力量蓝/力量蓝/伊格鲁蓝
  • 款式： BA5351-474

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