Nike Heritage

儿童双肩包

¥209
¥249
16% 折让

Nike Heritage 儿童双肩包匠心采用多口袋设计，打造井然有序的收纳格局。拉链主袋可供收纳大件物品，正面拉链口袋便于存放小物件，侧边口袋方便存取零食或水壶。

  • 显示颜色： 冰川蓝/柔黄/浅柠檬黄
  • 款式： HF7250-474

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