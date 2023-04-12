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      Nike Heritage 单肩包采用耐用设计，结合多个隔层，打造井然有序的出行体验。 可调节固定带，方便自行调节背包体验。

      • 显示颜色： 黑/亮深红/苍野灰
      • 款式： BA5871-011

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