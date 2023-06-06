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      Nike Heritage 单肩包可便捷收纳所需物品，无论是单日远足、出差还是参加音乐会，皆可助你轻松驾驭。主袋方便收纳手机、零食和钱包等基本物品。此外，正面小号口袋还可存放唇膏和钥匙。

      • 显示颜色： 皇家蓝/皇家蓝/白色
      • 款式： DR6251-405

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