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      Nike Heritage

      双肩包

      ¥249

      无论工作还是开启一场有趣的探险之旅，你都需要一款双肩包来收纳当天所需。 Nike Heritage 双肩包设有宽敞主袋，用于存放笔记本和其他所需物品，内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑。与其让小物件杂乱无章地堆在包底，不妨将其放入正面拉链口袋和侧袋，方便拿取。

      • 显示颜色： 清透蓝/体育场绿/椰奶色
      • 款式： FN0785-406

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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