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      Nike Heritage

      双肩包

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      背上 Nike Heritage 双肩包，尽情展现狂野风范。无论是观看野生动物从身边经过，前往当地水坑；还是备战下周测试，为勇夺 A+ 拼搏，这款双肩包皆能满足你的需求。宽敞主袋设计，可收纳较大装备；正面口袋设计，可收纳太阳镜和零食等基本小物件。但请注意，切勿喂食动物。

      • 显示颜色： 黑/黑/油绿
      • 款式： FB2839-010

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