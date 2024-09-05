Nike Heritage

双肩包

¥159
¥249
36% 折让

用 Nike Heritage 双肩包装上装备，即刻出发。宽敞主袋配有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，方便随身携带电脑。2 个拉链配件口袋，帮助有序收纳装备，方便存取。

  • 显示颜色： 紫丁香红/紫丁香红/灰石板蓝
  • 款式： DC4244-512

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