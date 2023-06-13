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      Nike Heritage

      双肩包

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      Nike Heritage 双肩包是一款经典单品，可轻松携带你所需的日常物品。大号主袋可收纳日常装备，正面小号口袋便于快速存取基本物品。内置保护套设计，可供存储笔记本电脑等电子产品，令你畅享互动。

      • 显示颜色： 黑/黑/队橙
      • 款式： FD4316-010

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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