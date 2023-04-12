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      Nike Heritage

      双肩包

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      皇家蓝/安全橙/椰奶色
      麻黄/安全橙/体育场绿

      选择 Nike Heritage 双肩包，即可自如畅行。采用趣味图案设计，双拉链大号主袋方便收纳日常物品，正面小号口袋则可令小物件触手可及。

      • 显示颜色： 皇家蓝/安全橙/椰奶色
      • 款式： DV6070-405

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