Nike Heritage 双肩包采用经典设计，设有多个口袋，匠心应你所需。 内部保护套便于存放笔记本电脑，侧边口袋帮助存储水壶，正面口袋可收纳钥匙和手机，方便存取。 醒目印花设计，轻松俘获你的青睐，让你爱不释手。

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