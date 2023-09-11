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      Nike Heritage

      女子翻领上衣

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      Nike Heritage 女子翻领上衣采用超宽松版型设计，无论球场或是街头，不同场合皆可轻松驾驭，定能成为你的衣橱新宠。厚实法式毛圈面料表面柔滑，内里融入回环设计，为你缔造柔软舒适的穿着体验，同时增添出众结构感。袖口和下摆采用弹性罗纹设计，有助于稳固衣身。

      • 显示颜色： 沙堆白
      • 款式： FZ4338-126

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