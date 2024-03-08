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      Nike Heritage

      斜挎包

      ¥129
      ¥199
      35% 折让

      橄榄绿/橄榄绿/中橄榄绿
      冰番石榴色/冰番石榴色/琥珀棕

      Nike Heritage 斜挎包是日常逛街或与朋友开启下一场探险之旅的佳选单品。外层材料略带光泽感，塑就出众外观；宽敞主袋和正面独立拉链口袋，在出行时帮助有序收纳基本物品。

      • 显示颜色： 橄榄绿/橄榄绿/中橄榄绿
      • 款式： FB3041-276

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