Nike Heritage 斜挎包可供随身携带所需物品，方便取用。拉链主袋可收纳一些电子产品和零食；背面双向拉链口袋，便于存放基本小物件。可调节固定带，可轻松调整携背方式，助你随时变换造型，塑就个人风范。

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