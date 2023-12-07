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      Nike Heritage

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      尽情展现狂野自我。 Nike Heritage 腰包拥有充裕空间，可供收纳钥匙和手机等随身物品，亦可存放为旅行准备的零食。 背面配有拉链口袋，增加安全收纳空间；可调节固定带缔造舒适贴合的背携体验，助你随时开启冒险之旅。

      • 显示颜色： 黑/黑/油绿
      • 款式： FB2845-010

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