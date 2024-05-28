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      Nike Heritage

      腰包

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      有趣的探险离不开合适的装备。 Nike Heritage 腰包配有可调节固定带，方便自行调整贴合感，同时提供充裕空间供你收纳随身物品。 宽敞主袋采用双拉链设计，提升安全性；背面拉链口袋可供存放钥匙或其他你想要随手取用的小物品。

      • 显示颜色： 体育场绿/体育场绿/椰奶色
      • 款式： FN0892-324

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