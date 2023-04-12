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      Nike Heritage

      行李包

      ¥279

      灰橄榄绿色/灰橄榄绿色/白色
      黑曜石色/黑曜石色/白色

      Nike Heritage 行李包彰显经典运动风范，是健身房锻炼或周末出游时的理想之选。匠心设计，空间充足，配备可拆卸肩带和隐藏式侧边口袋，便于收纳小物品。

      • 显示颜色： 灰橄榄绿色/灰橄榄绿色/白色
      • 款式： BA6147-310

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