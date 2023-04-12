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      Nike Heritage 2.0 Air

      Small Items 单肩包

      ¥149

      Nike Heritage 2.0 Air Small Items 单肩包采用耐用聚酯纤维面料，结合多个拉链隔层和可调节肩带，提供多种携背方式。

      • 显示颜色： 宝石蓝/宝石蓝/白色
      • 款式： CU9081-500

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