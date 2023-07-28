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      Nike Heritage

      Crossbody 单肩包

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      Nike Heritage Crossbody 单肩包演绎经典风格，采用出众收纳设计解放你的双手，可挎过胸前背携。易于调节的固定带设计搭配 Futura 标志印花，缔造日常背携理想之选。主袋和配件口袋，帮助有序收纳装备。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： DB0456-010

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