Nike Heritage

Dri-FIT 男子速干针织训练上衣

¥499

浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
黑/调色/淡象牙白/黑

Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织训练上衣是专为健身房训练设计的复古叠搭佳选。质感柔软且导湿速干，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 宽松版型搭配磨边做旧细节和梭织贴片，彰显复古风范。

  • 显示颜色： 浅烟灰/调色/淡象牙白/浅烟灰
  • 款式： HJ3137-077

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