Nike Heritage Redux 婴童插肩长袖T恤采用棉质针织面料，彰显经典传统风范。罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感；插肩衣袖搭配罗纹袖口，舒适非凡。可搭配 Nike Heritage Redux 长裤，打造风格统一的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。