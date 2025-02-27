省心穿搭，一步到位。Nike Heritage Redux 幼童套装采用由棉和聚酯纤维混纺而成的针织面料，彰显经典风范。上衣采用休闲剪裁，便于叠搭；轻微落肩设计，营造轻松穿着体验。长裤采用弹性腰部，结合锥形裤筒和罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。

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