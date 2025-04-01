Nike

Heritage Redux 幼童插肩长袖T恤

¥149
¥199
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Nike Heritage Redux 幼童插肩长袖T恤采用棉质针织面料，彰显经典传统风范。罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感；插肩衣袖搭配罗纹袖口，舒适非凡。可搭配 Nike Heritage Redux 长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

  • 显示颜色： 大学灰
  • 款式： II3715-009

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