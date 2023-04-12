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      Nike Heritage

      Retro 腰包

      ¥149

      黑/黑/皇家蓝
      淡香草黄/淡香草黄/白色

      Nike Heritage Retro 腰包采用经典款式，小巧玲珑，助你高效收纳。充裕主袋设计，无需大包也可存放基本物品。可调节固定带的两端各饰有 1 个插扣。拉链配有耐克勾标志拉链头，彰显经典风范。

      • 显示颜色： 黑/黑/皇家蓝
      • 款式： DR6266-010

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